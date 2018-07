Em seu segundo treino, Ricardo Gomes indica mudança no meio de campo do Botafogo O técnico Ricardo Gomes comandou nesta quinta-feira o seu segundo treinamento à frente do Botafogo e deu indícios de que deverá mudar o time. Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro encara o Luverdense neste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 16.ª rodada, e poderá ter Diego Jardel no meio de campo.