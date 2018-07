Em seus últimos jogos pelo Brasileirão, Fla joga para se reabilitar

O Flamengo praticamente só cumprirá tabela em seus seis últimos jogos no Brasileirão - não tem chances de chegar ao G4 e está longe da zona de rebaixamento. Mas a partida deste domingo, 9, contra o Sport, a partir das 17 horas, no Recife, servirá também para o time carioca tentar se recuperar da goleada sofrida para o Atlético-MG na última quarta-feira, que culminou com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil e gerou uma série de críticas dos torcedores flamenguistas.

Depois da eliminação com a derrota por 4 a 1, a delegação foi recebida no Rio com protesto da torcida na quinta-feira. E só voltou a treinar na tarde de sexta, numa atividade que foi realizada boa parte do tempo com portões fechados.

Como de costume, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deu nenhuma pista do time que mandará a campo. O Flamengo, porém, terá mudanças. O lateral-direito Léo Moura, que já havia sido desfalque diante do Atlético-MG no Mineirão, ainda não se recuperou de um problema muscular na coxa direita e ficou no Rio. O mesmo vale para o atacante Eduardo da Silva, com dores no tornozelo direito, e com o meia-atacante Gabriel, que também sente a coxa direita. Assim, Leo, Luiz Antônio e Nixon devem iniciar o jogo contra o Sport.