Em silêncio, Flamengo aguarda resposta de Kléber Em silêncio, a diretoria do Flamengo espera até o fim da semana a resposta do atacante Kléber. Mas é fato que o desentendimento público entre o jogador e vice-presidente do Palmeiras, Roberto Frizzo, deixou o clube da Gávea ainda mais confiante em contar com o atleta para os jogos restantes do Campeonato Brasileiro.