Em silêncio, Sheik reinicia sua história no Corinthians Depois de passar seis meses emprestado ao Botafogo e ser afastado do clube carioca por problemas disciplinares, Emerson voltou ao Corinthians em alta. A falta de opções confiáveis transforma o atacante em titular absoluto para formar dupla com Guerrero neste domingo contra o Marília, no Itaquerão, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Isso porque Luciano ainda não é considerado pronto para disputar uma Libertadores, Malcom está com a seleção Sub- 20, Romero decepcionou em 2014 e Mendoza não teve a sua documentação regularizada.