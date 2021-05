Em situação confortável, Flamengo revê Volta Redonda para confirmar vaga na final

Em situação confortável após fazer 3 a 0 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo revê o Volta Redonda para confirmar a vaga à final. Como a prioridade é a Copa Libertadores, o time rubro-negro deve novamente jogar com uma escalação alternativa neste sábado, às 21h05, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com a larga vantagem construída fora de casa, o Flamengo pode até perder por três gols de diferença no Maracanã que, mesmo assim, assegura seu lugar na decisão do Estadual. O Volta Redonda precisa de um histórico e milagroso triunfo de 4 a 0. Quem avançar enfrenta Fluminense ou Portuguesa, que medem forças na outra semifinal.

Rogério Ceni deve novamente escalar um time misto, provavelmente com menos titulares ainda em campo, considerando a ótima vantagem adquirida na ida. Certo é que o goleiro Diego Alves e o lateral Renê não estarão disponíveis.

O primeiro foi substituído no intervalo da vitória sobre a LDU, ao sentir um desconforto na coxa direita, e o segundo sentiu dores na parte posterior da coxa direita no fim da mesma partida.

A tendência é de que Rodrigo Caio e Gerson também continuem fora. O zagueiro, em recuperação de uma fibrose na coxa, está no processo de transição para voltar e ainda não deve estar pronto. É provável, contudo, que tenha condições de enfrentar o Unión La Calera, no Chile, na próxima terça-feira.

O mesmo deve ocorrer com o meio-campista com Gerson. O meio-campista segue em tratamento de lesão na coxa esquerda, não foi a campo nesta semana e é improvável que jogue contra o Volta Redonda. O foco é estar à disposição para o duelo da Libertadores. Autor de três gols na vitória por 3 a 0 no primeiro duelo, Pedro deve ganhar mais uma oportunidade como titular no comando de ataque.

A missão é complicadíssima, mas o Volta Redonda não jogou a toalha. O técnico Neto Colucci aposta na estratégia que a equipe executou na primeira etapa do jogo passado e ainda confia na classificação.

"A atitude tem que ser a mesma da primeira etapa. Jogar com intensidade e competindo forte. Só não podemos repetir os erros que tivemos. Não dá para você entrar com a intensidade lá em cima, seguindo uma estratégia e aí erros individuais estragarem tudo. Vamos corrigir os erros que tivemos para fazer um grande jogo e buscar a vitória. Sabemos que agora temos uma missão muito difícil pela frente, mas estamos falando de futebol e tudo pode acontecer", opinou o treinador.