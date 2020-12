Em situação delicada, Botafogo já pensa em 2021 e renova com Bruno Nazário

O Botafogo não vai jogar a toalha na luta contra o rebaixamento no Brasileirão enquanto tiver chances, mesmo com oito pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo assim, já pensa em 2021 e ampliou o vínculo de Bruno Nazário até junho da próxima temporada.

O meia está emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, e seu vínculo se encerraria no fim do mês. Apesar da ampliação do contrato por apenas seis meses, o Botafogo acredita que poderá segurar o jogador quando o novo acordo terminar. Ele está garantido no Carioca e no início do próximo Nacional.

Mesmo com a campanha ruim do Botafogo no Brasileirão, Bruno Nazário vem se destacando no meio de tanta apresentação abaixo do esperado dos companheiros. A ponto de a torcida ter feito coro há algumas rodadas para que voltasse a figurar entre os titulares, justamente o que aconteceu.

Diante do Coritiba, neste sábado, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o meia. Sem o jogador, dará nova chance ao martinense Kalou no time titular. Apenas a vitória interessa no Couto Pereira.

"Ficou muito claro diante do Internacional que tivemos uma mudança de postura. Ainda insuficiente, precisamos dar um salto de qualidade, mas estou bastante confiante", afirma Barroca. "Tivemos uma semana boa de trabalho para um jogo que devemos encarar como uma final."