Em situação tranquila, Grêmio encara Chapecoense para se aproximar do líder

"A gente acreditar que já chegou (na vaga da Libertadores) é o maior risco. Temos que caminhar passo a passo até confirmar matematicamente", comentou o técnico Roger Machado após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, rival direto na briga pelo G4 do Brasileirão.

O treinador poderá repetir a mesma equipe da última rodada. A única novidade deve ser a entrada do zagueiro Erazo, que voltou aos treinos pelo Grêmio na última sexta-feira após defender a seleção do Equador nas Eliminatórias. Com isso, Bressan, autor do gol da vitória contra os paulistas, volta para o banco de reservas.

No gol, Marcelo Grohe continua fora para se recuperar de um problema no ombro direito. Bruno Grassi, que conquistou a primeira vitória como titular do Grêmio na última rodada, segue entre os titulares. O substituto recebeu elogios de Roger Machado. "Ele foi muito bem. Me recordo quando era jogador me falavam que a grande qualidade do goleiro é fazer a gente não olhar para trás. Ele fez um grande jogo, foi tranquilo", comentou.