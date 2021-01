Em situações distintas, Fluminense e Botafogo se enfrentam em São Januário

Fluminense e Botafogo vivem situações bem diferentes no Campeonato Brasileiro. O clube das Laranjeiras ainda sonha com uma vaga na Libertadores, enquanto o rival alvinegro, praticamente rebaixado, ocupa a lanterna da tabela e precisa de uma série de resultados positivos para não cair. Os rivais se enfrentam neste domingo, às 20h30, pela 32ª rodada, em São Januário.

Atualmente, o time tricolor ocupa a sétima colocação com 47 pontos. Já o Botafogo amarga o último lugar, com apenas 23 pontos conquistados. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Sport, que soma 32. Um tropeço, assim, deixará a equipe ainda mais perto do rebaixamento.

Com chance de ajudar a empurrar o rival para a segunda divisão, o técnico Marcão terá de fazer alguns ajustes em relação à equipe que empatou com o Coritiba. O jovem John Kennedy, de apenas 18 anos, estreou no profissional com gol no Couto Pereira e deverá ser titular contra o Botafogo. É provável que ocupe o lugar de Fred, que não jogará em razão do terceiro cartão amarelo.

Outras possibilidades podem ocorrer também, como a entrada de Felippe Cardoso ou Wellington Silva. Nesse caso, Lucca poderia fazer a função do camisa 9. Caio Paulista também será ausência por ter levado cartão vermelho.

Do outro lado, o Botafogo precisa de um milagre para permanecer na elite do futebol brasileiro. A equipe vive momento turbulento dentro e fora de campo, e uma vitória sobre um rival do Rio pode dar alívio momentâneo ao técnico Eduardo Barroca.

De olho na renovação para a próxima temporada, a equipe anunciou Eduardo Freeland como novo diretor de futebol. Ele volta ao clube alvinegro após três anos. Seu último trabalho foi como gerente de futebol das categorias de base do Flamengo.

Com passado vitorioso nas categorias inferiores, Freeland agora ajuda o time a se reestruturar após Brasileirão complicado. O novo dirigente tem o aval de Barroca, com quem foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2016, um como gerente geral e o outro como comandante da equipe.