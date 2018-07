Em situações opostas no Brasileirão, Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã

Com o Maracanã cheio - já foram vendidos mais de 33 mil ingressos -, o clássico promete. A equipe de São Januário tem levado vantagem nos confrontos contra os rubro-negros neste ano. Foram seis partidas oficiais com três vitórias para os vascaínos, duas, do Flamengo, e um empate. Entre as disputas, houve a eliminação do clube rubro-negro na Copa do Brasil.

Além do retrospecto favorável, a equipe cruzmaltina vive a sua melhor fase na competição e, caso supere o rival, conseguirá dobrar a sua pontuação em apenas 18 dias, quando estava na lanterna com apenas 13 pontos. Os jogadores e a comissão técnica se animam com a aproximação do jogo. "Sabemos o quanto esse jogo contra o Flamengo é difícil. Adrenalina total, rivalidade grande. Estamos em um bom momento no Campeonato Brasileiro. Se a vitória vier e dobrarmos a pontuação em cinco jogos, o ânimo será ainda maior. E a combinação de resultados ainda pode nos aproximar muito dos times fora da zona", destacou o técnico Jorginho.

O treinador vascaíno não poderá contar com o volante Serginho, suspenso. Diguinho foi diagnosticado com uma disfunção da articulação sacro-ilíaca, um problema raro que afeta a região lombar, e segue fora do time. Para a vaga, Jorginho dispõe de Lucas, Guiñazu ou o zagueiro Rafael Vaz, que pode atuar improvisado na posição. Ao mesmo tempo, terá o retorno de Leandrão, que não pôde atuar contra o São Paulo na Copa do Brasil, Rafael Silva, que foi poupado após diagnóstico de desgaste físico, e Jorge Henrique.

Na Gávea, o técnico Oswaldo de Oliveira manteve o mistério sobre a escalação para o clássico, mas a tendência é que Emerson, recuperado de lesão, volte a jogar. Ele disputará a vaga no ataque com Ederson, Paulinho e Marcelo Cirino, uma vez que Everton está suspenso e gerou uma grande dúvida sobre seu substituo. O capitão Wallace também se recuperou de lesão e treinou com a equipe na sexta-feira, mas a sua escalação ainda não foi confirmada. César Martins deve entrar em seu lugar, caso não jogue.