Em situações opostas no Brasileiro, Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo em situações bastante opostas no Campeonato Brasileiro. O time Tricolor iniciou esta 14.ª rodada na segunda posição, com 27 pontos, focado em chegar à liderança, enquanto que o rival de São Januário está no penúltimo lugar, com 9, e muito pressionado. Assim, o duelo no estádio do Maracanã, no Rio, às 16 horas, é considerado fundamental pelas duas equipes.