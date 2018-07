Em Sochi, Alemanha testa jovem elenco em confronto decisivo contra Camarões

Em busca de maior experiência para seus jovens jogadores, a seleção da Alemanha faz neste domingo um importante duelo contra Camarões, às 12 horas (de Brasília), no estádio Olímpico de Sochi, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa das Confederações.

Com quatro pontos na tabela de classificação, os mesmos do Chile e três na frente de Camarões e Austrália, a atual campeã mundial precisa somente de um empate para avançar à semifinal.

E, se obter a classificação, mais até do que permanecer viva na disputa pelo título, a seleção alemã terá um teste ainda mais importante para o seu jovem elenco, que está sendo preparado para a Copa do Mundo de 2018 - o técnico Joachim Löw poupou as suas principais estrelas na Copa das Confederações.

O jogo deste domingo, aliás, será uma boa oportunidade para Joachim Löw testar o seu elenco. "Um empate será suficiente para avançar, mas será bom se formos líderes do grupo. Vamos para cada jogo buscando a vitória, e é o que queremos diante de Camarões", disse o treinador. "Mas planejei algumas mudanças. Uma pausa será bom para alguns jogadores".

Já Camarões, que se complicou na chave após empatar com a Austrália por 1 a 1, ainda acredita na classificação. "Será um jogo difícil com a Alemanha, mas daremos tudo o que temos para, ao menos, irmos para casa com a cabeça erguida", prometeu o atacante Benjamin Moukandjo.