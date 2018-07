Em Sochi, mexicanos realizam treino descontraído para pegar a Alemanha

Os jogadores do México realizaram nesta terça-feira um treino bastante descontraído, em Sochi, na preparação para enfrentar a Alemanha, nesta quinta, às 15 horas (de Brasília), em uma das semifinais da Copa das Confederações, na Rússia. Os jogadores brincaram fizeram várias brincadeiras entre si. Alguns dos principais nomes do time sofreram com o chamado "cuecão" - quando a roupa de baixo é puxada para cima.

O clima leve no grupo revela a confiança dos comandados do técnico colombiano Juan Carlos Osorio para o confronto diante dos europeus. O volante Jonathan dos Santos enfatizou o entusiasmo dos jogadores para enfrentar a seleção atual campeã mundial.

"Sabemos que é uma partida importante para nós, para o México. Existe a confiança de realizar coisas grandes. A equipe está unida e isso é o que está nos tornando muito fortes e temos muitíssima vontade de jogar essa partida, independentemente de ser a atual campeã do mundo", destacou Jonathan dos Santos, que descartou favoritismo para ambos os lados na semifinal.

O elenco mexicano treinou sob um clima quente e úmido em um centro de treinamentos à margem do Mar Negro. Somente a primeira parte dos trabalhos foi liberada para a imprensa. A equipe complementará os preparativos para o jogo contra os alemães nesta quarta-feira, véspera do confronto.