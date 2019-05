Em Sorocaba, Fabrício Oya marca na estreia e São Bento bate o Oeste pela Série B

O São Bento aos poucos se recupera na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol do estreante Fabrício Oya, promessa da base do Corinthians, o time do técnico Doriva venceu o Oeste por 1 a 0, neste sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), e se afastou da zona de rebaixamento nesta quinta rodada da competição. O rival de Barueri (SP) conheceu a sua primeira derrota.

Com o placar negativo, o Oeste segue com seis pontos, encerrando a sequência de quatro jogos com três empates e uma vitória. Já o São Bento, que emendou três jogos sem vencer no início da competição, dá a volta por cima com duas vitórias e chega a sete pontos.

A partida demorou para engrenar em Sorocaba. O Oeste mantinha a posse de bola no meio de campo, mas não conseguia transpor a marcação do São Bento, bem postada na cabeça da grande área. A alternativa foi arriscar o chute. Aos 15 minutos, Thiaguinho tabelou e bateu com força, mas o goleiro Paulo Vitor fez grande defesa.

Mais tarde, aos 33 minutos, foi a vez do São Bento chegar com perigo. Régis cobrou escanteio e Wesley testou direto no travessão. No rebote, Elton tentou completar de cabeça, mas o goleiro Matheus Cavichioli fez grande defesa. As melhores oportunidades do time da casa saíram em bolas alçadas para a grande área.

O Oeste chegou com muito perigo aos 18 minutos do segundo tempo. Roberto recebeu de Guilherme dentro da grande área e bateu cruzado, rasteiro, mas a bola saiu pela linha de fundo raspando a trave.

Pouco tempo depois, o São Bento conseguiu abrir o placar em Sorocaba com Fabrício Oya, o estreante da tarde. Doriva chamou o jogador aos 14 minutos para entrar no lugar de Fernandes e dar mais velocidade na transição entre defesa e ataque. Aos 22, ele aproveitou um rebote da marcação na entrada da grande área e bateu no canto, sem chances para Matheus Cavichioli.

Em cobrança de escanteio, o Oeste chegou a empatar o jogo, mas o árbitro assinalou impedimento. Mazinho cobrou e, no bate e rebate, a bola sobrou para Roberto, que bateu no cantinho aos 27 minutos. Depois, aos 30, foi a vez de Lídio arriscar um chute de longe.

Na próxima sexta-feira, às 20h30, o São Bento recebe o CRB novamente no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela sexta rodada da Série B. Já o Oeste viaja até Curitiba para enfrentar o Paraná no estádio Durival Britto, às 11 horas do sábado.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 x 0 OESTE

SÃO BENTO - Paulo Vitor; Bruno Moura (Paulo Henrique), Wesley, Elton e Guilherme Romão; Fábio Bahia, Fernandes (Fabrício Oya) e Paulinho; Régis, Zé Roberto e Minho (Cafu). Técnico: Doriva.

OESTE - Matheus Cavichioli; Cicinho, Kanu (Brenner), Betinho e Alyson; Lídio, Thiaguinho e Elvis (Guilherme); Roberto, Bruno Paraíba e Mazinho (Bruno Xavier). Técnico: Renan Freitas.

GOL - Fabrício Oya, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley, Elton e Zé Roberto (São Bento); Kanu e Roberto (Oeste).

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA - R$ 24.990,00.

PÚBLICO - 2.231 torcedores.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).