Em Sorocaba, Santo André busca empate com São Bento no último lance

Na partida que abriu a quinta rodada do Campeonato Paulista, o Santo André foi buscar um empate por 2 a 2 no último lance contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Com o resultado, o time da casa chega aos oito pontos e é o segundo colocado do Grupo C, atrás apenas do líder Palmeiras. Novorizontino, com sete, e Ferroviária, com dois, completam a chave.

Apesar de comemorar muito o empate no final, o Santo André vive situação delicada na competição e ainda não venceu. Foram quatro empates em cinco rodadas, deixando o time do ABC na terceira colocação do Grupo B. A chave conta ainda com Ponte Preta, com seis, São Paulo, com quatro, e São Caetano, com três.

O time da casa foi melhor no primeiro tempo e, apesar de ter criado pouco, abriu o placar aos 35 minutos com um lindo gol do lateral-direito Régis Souza. O camisa 2 recebeu na ponta, driblou um adversário, invadiu a área e tocou no cantinho do goleiro Neneca, resolvendo tudo sozinho.

Após o gol, o time da casa cresceu ainda mais e passou a pressionar em busca do segundo gol até o intervalo, mas não conseguiu ampliar.

Na segunda etapa, o Santo André voltou com outra postura e passou a ser bem mais presente no campo de ataque. Na primeira grande chance de empate, aos sete minutos, Suéliton cobrou falta de longe e acertou uma bomba no travessão.

Na sequência, aos 16 minutos, foi o atacante Walterson quem arriscou de longe e desta vez acertou o alvo. A bola entrou no ângulo direito, sem chances de defesa para o goleiro Henal.

A resposta do São Bento ocorreu aos 34 minutos, em levantamento de Régis Souza para a área em que o lateral-direito Jonathan Bocão derrubou Celsinho. O pênalti foi marcado pelo árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza e o capitão Marcelo Cordeiro converteu ao bater bem no canto direito.

A vitória só não veio porque no último lance Lincom recebeu cruzamento e escorou para Hugo Cabral, que tinha acabado de entrar, completar para o fundo do gol, deixando tudo igual logo antes do apito final.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela sexta rodada. O São Bento joga novamente no estádio Walter Ribeiro contra o Linense, enquanto que o Santo André recebe o Corinthians, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 x 2 SANTO ANDRÉ

SÃO BENTO - Henal; Régis Souza, João Gabriel, Luizão e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Celsinho (Diogo Oliveira), Maicon Souza (Diego Felipe), Lucas Crispim e Everaldo; Lúcio Flávio (Anderson Cavalo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

SANTO ANDRÉ - Neneca; Jonathan Bocão (Hugo Cabral), Domingos, Suéliton e Paulinho (Lorran); Dudu Vieira, Tinga (Aloísio), Flávio e Walterson; Lincom e Joãozinho. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Régis Souza, aos 35 minutos do primeiro tempo; Walterson, aos 16, Marcelo Cordeiro (pênalti), aos 34, e Hugo Cabral, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Anderson Cavalo (São Bento).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

RENDA - R$ 40.035,00.

PÚBLICO - 2.618 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).