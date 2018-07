Em Sorocaba, São Bento empata com o Botafogo e continua na lanterna do Paulistão

São Bento e Botafogo buscavam a reabilitação, mas não foram além do empate sem gols neste sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixou o time sorocabano com apenas um ponto na lanterna do Grupo C e em último na classificação geral. O clube de Ribeirão Preto (SP) tem quatro pontos, em terceiro lugar no Grupo A - atrás de Ituano (7) e Corinthians (9), só na frente do São Bernardo (3).

Os dois times entraram em campo com a mesma necessidade de vencer e também armados dentro do mesmo esquema tático: o 4-4-2. O primeiro tempo foi divididos em dois tempos. Até os 25 minutos, o São Bento foi melhor, tentando chutes de longe e insistindo nos levantamentos para Magrão. Além dos sustos, o goleiro Neneca fez três boas defesas.

Depois que estudou o mandante, o Botafogo passou a forçar mais os lados do campo, tentando explorar os contra-ataques. A sua melhor chance de gol aconteceu aos 40 minutos, quando saiu um cruzamento do lado esquerdo. Isaac apareceu sozinho na pequena área e o goleiro Rodrigo Viana aliviou após desvio do atacante.

No segundo tempo, o time da casa voltou com Jobinho no ataque no lugar do apagado Wilson Júnior. Mas a mudança não surtiu tanto efeito porque, apesar da pressão, o mandante não chegava em boas condições de finalização. Com o passar do tempo, o São Bento passou a mostrar nervosismo e a errar passes.

O técnico Paulo Roberto Santos ainda tentou melhorar com as entradas de Giovane e Guilherme Queiroz. Mas o Botafogo se mostrou um time bastante consciente na marcação e capaz de segurar o empate até o final. Foi o que aconteceu.

O São Bento já vai ter outro compromisso nesta terça-feira diante do São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, a partir das 20h30. O Botafogo joga na quarta, às 19h30, em casa, no estádio Santa Cruz, diante do Audax.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 x 0 BOTAFOGO

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Bebeto, Pitty, Gabriel Santos e Denner; Fábio Bahia, Itaqui, Clebson (Giovane) e Morais; Wilson Júnior (Jobinho) e Magrão (Guilherme Queiroz). Técnico: Paulo Roberto Santos.

BOTAFOGO - Neneca; Bileu, Caio Ruan, Filipe e Fernandinho; Marcão Silva, Rodrigo Thiesen (Carlos Henrique), Diego Pituca e Rafael Bastos (Bernardo); Francis e Isaac (Serginho). Técnico: Moacir Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Santos e Denner (São Bento); Rafael Bastos e Marcão Silva (Botafogo).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

RENDA - R$ 32.635,00.

PÚBLICO - 1.829 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).