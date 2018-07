Em sua estreia internacional, Cuiabá bate a Chapecoense pela Copa Sul-Americana

O Cuiabá fez jus ao fator casa para sair na frente na briga pela vaga nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time mato-grossense recebeu e venceu a Chapecoense pelo placar de 1 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela rodada de ida da fase nacional da competição. O meio-campista Dakson, de falta, foi o autor gol da vitória.

De qualquer forma, os dois times voltam a se encontrar, desta vez na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo jogo da volta, na próxima quarta-feira. Agora o Cuiabá joga por um empate para avançar. Do outro lado, a Chapecoense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso devolva o 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. Esta é a primeira vez que o Cuiabá, com apenas 15 anos de vida, disputa uma competição internacional.

Mesmo atuando fora de casa e com alguns reservas, a Chapecoense começou melhor. Mas o time do Mato Grosso abriu o placar aos 19 minutos em uma cobrança de falta de Dakson. Na frente da área, ele bateu em curva e enganou o goleiro Follmann. No segundo tempo, o clube catarinense não saiu para o jogo e o Cuiabá preferiu segurar o resultado.

Neste fim de semana, o Cuiabá volta a atuar pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na briga contra o rebaixamento no Grupo A, vai receber o ASA, de Arapiraca (AL), neste domingo, às 16 horas, em Cuiabá. No mesmo dia e horário, a Chapecoense vai enfrentar o Flamengo, em Chapecó, pela 22.ª rodada do Brasileirão.