Em sua primeira convocação, Mancini chama Balotelli para amistosos da Itália

Em sua primeira convocação no comando da seleção italiana, o técnico Roberto Mancini, oficializado no cargo há cinco dias, convocou a Itália com várias novidades. A principal delas é o retorno do atacante Mario Balotelli, do Nice. Fora da Copa do Mundo, a Itália enfrenta Arábia Saudita, França e Holanda em amistosos nos próximos dias.

Balotelli não atua com a camisa italiana há quase quatro anos. A última vez que foi convocado foi em novembro de 2014. Na ocasião, o então técnico Antonio Conte o chamou, mas o atacante foi cortado do plantel por lesão.

Assim, a última partida de Balotelli pela Itália foi na derrota por 1 a 0 para o Uruguai, na Arena das Dunas, em Natal, que eliminou a seleção logo na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Logo que assumiu o comando da seleção nacional, Mancini admitiu que poderia convocar o atacante, com quem trabalhou na Inter de Milão e no Manchester City, e que quer vê-lo jogando como em sua melhor fase, em 2012.

Na convocação de 30 jogadores, há cinco nomes que foram chamados pela primeira vez, entre eles o do brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri, lateral-esquerdo do Chelsea. Caldara (Atalanta), Baselli (Torino), Mandragora (Crotone) e Berardi (Sassuolo) são os outros jogadores lembrados pela primeira vez. Outro brasileiro naturalizado na lista é o volante Jorginho, do Napoli.

O primeiro dos amistosos é contra a Arábia Saudita, no próximo dia 28, em São Galo, na Suíça. Depois, a seleção, que fica de fora de um Mundial pela primeira vez em 60 anos encara a França, no dia 1º de junho, em Nice, e a Holanda, em 4 de junho, em Turim, na Itália.

Confira a lista de convocados da seleção italiana:

Goleiros: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Torino).

Defensores: Leonardo Bonucci (Milan), Matis Caldara (Atalanta), Criscito (Zenit), Danilo D’Ambrosio (Inter de Milão), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea).

Meio-campistas: Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro Florenzi (Roma), Jorginho (Napoli), Rolando Mandragora (Crotone), Claudio Marchisio (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Atacantes: Mario Balotelli (Nice), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna), Simone Zaza (Valencia).