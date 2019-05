Nas redes, Goulart diz ter vivido um "período feliz e gratificante" no Palmeiras

O meia-atacante Ricardo Goulart publicou um texto de despedida do Palmeiras nas redes socias, na tarde deste sábado. Em sua conta no Instagram, o jogador se despediu dos fãs brasileiros e disse ter vivido um "período feliz e gratificante" no time alviverde.

Goulart, que estava emprestado pelo Guangzhou Evergrande ao clube paulista, desembarcou na China neste sábado. Depois de passar por apenas quatro meses pelo alviverde, ele acertou sua rescisão no Brasil para retornar ao futebol chinês por mais cinco temporadas.

O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho direito, realizada no início deste mês. O prazo inicial estipulado pelo Palmeiras, antes da saída do jogador, era para um retorno aos gramados até julho.

Pelo chinês Guangzhou, Ricardo Goulart marcou 103 gols e deu 53 assistências em 157 partidas. Durante sua passagem pelo conquistou títulos importantes como a Liga Nacional (três vezes), a Copa da China e a Liga dos Campeões da Ásia em 2015.