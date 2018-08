Em sua reestreia, Eduardo Baptista aposta em Hernane para fazer Sport reagir

O duelo contra o Santos neste sábado, pelo Brasileirão, marcará a reestreia de Eduardo Baptista no comando do Sport. Campeão da Copa do Nordeste pelo clube em 2014, ele retorna uma semana após ser demitido do Coritiba, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. E, logo em seu primeiro jogo, ganhou um reforço de peso. Contratado junto ao Grêmio, Hernane Brocador já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e treinou entre os titulares.

Com isso, Carlos Henrique deve ficar como opção no banco de reservas. Hernane terá ao seu lado Marlone e Rogério. No meio-campo, Ferreira, que deixou o treino de quinta-feira mais cedo, treinou normalmente e foi confirmado entre os titulares por Eduardo Baptista.

"A gente vai procurar mexer o mínimo possível na equipe. Quando o Guilherme (vice-presidente) me contatou já comecei a olhar o Santos. Eles vêm de um momento de transição, perderam jogadores importantes, e passaram também por uma troca de treinador. É uma equipe leve, que tem o DNA ofensivo. Se a gente apenas se defender, nós vamos sofrer. Então vamos tentar marcar em cima", prega o treinador.

Apesar do entusiasmo, Baptista perdeu o lateral-direito Raul Prata no treino de sexta-feira. O jogador sofreu um entorne no tornozelo direito e acabou permanecendo em Recife para realizações de mais exames. Cláudio Winck será o titular.

O Sport está há oito jogos sem vencer no Brasileirão, sendo o último no dia 6 de junho, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Atualmente ocupa a 14ª colocação, com 20 pontos, apenas dois na frente do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.