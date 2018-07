Em sua volta à Espanha, Raúl crê no avanço do Schalke Após cerca de 15 anos atuando com sucesso pelo Real Madrid, o que o credencia como um dos maiores ídolos do clube na história, o atacante Raúl voltará a jogar na Espanha pela primeira vez após sua saída, em 2010. Hoje no Schalke 04, o jogador estará em campo no duelo diante do Valencia, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.