Em substituição a Adilson Batista, Enderson Moreira é o novo técnico do Cruzeiro

A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira a contratação do técnico Enderson Moreira, que vai substituir Adilson Batista, demitido do cargo no domingo após a derrota da equipe para o Coimbra, em rodada do Campeonato Mineiro.

"Satisfação enorme de poder voltar ao time que me ajudou a mudar de patamar. Estou voltando para um lugar onde tenho o maior carinho e respeito. Sei que é um momento complicado para o clube, mas acredito que eu possa contribuir para que a equipe dê uma resposta positiva em campo. Nosso objetivo é ter um time organizado e que sabe o que quer", afirmou o treinador, campeão pelo time mineiro da Copa São Paulo de Juniores, em 2007.

Enderson, que só deverá se apresentar na sexta-feira, tem bom relacionamento com Ricardo Drubscky, novo diretor de futebol cruzeirense. Além do título da Copa São Paulo, os dois trabalharam juntos também no América-MG na campanha vitoriosa da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2017.

Enderson estava no Ceará, equipe na qual trabalhou em dez jogos, conseguindo seis vitórias e quatro empates. Ele assinou contrato até o fim do ano, com a possibilidade de prorrogação, caso o time obtenha o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Tenho uma grande expectativa de que vamos conseguir devolver o Cruzeiro para a elite do futebol brasileiro. Sei que muitas pessoas corretas estão ajudando o clube neste momento. Tudo isso será determinante para que possamos contribuir com essa reconstrução", afirmou Enderson, que não sabe quando irá iniciar os trabalhos por causa da pandemia do coronavírus.