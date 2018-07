Em súmula, árbitro diz que Fred foi expulso por tentar enganá-lo

O atacante Fred, do Fluminense, foi expulso no clássico com o Flamengo no domingo por "tentar enganar o árbitro". Esse foi o registro em súmula do juiz Wagner do Nascimento Magalhães, conforme documento publicado nesta segunda-feira no site da Federação de Futebol do Rio (Ferj).

"Aos 29 minutos do primeiro tempo, expulsei o jogador número 9, Frederico Chaves Guedes, da equipe do Fluminense FC, por receber uma segunda advertência, ao tentar enganar o árbitro fingindo ter sofrido uma falta (simulação). Informo ainda que o lance ocorreu na intermediária de defesa do Flamengo. Digo que o atleta expulso saiu normalmente do campo de jogo, após a sua expulsão", relatou o árbitro.

Fred havia recebido o primeiro cartão amarelo aos 15, quando se envolveu em uma discussão com o lateral direito Pará dentro da grande área do Flamengo, em uma cobrança de escanteio. O jogador rubro-negro não foi punido no lance.

Logo após ser expulso, o atacante tricolor deixou o campo indignado. Ainda na beira de campo, ele criticou o Campeonato Carioca e disse que a competição "tem que acabar". O árbitro não relatou as declarações na súmula.