Em tarde de Jael, Grêmio goleia o Botafogo e encosta nos líderes do Brasileirão

Embalado pela classificação emocionante na Copa Libertadores e contando com uma tarde inspirada do atacante Jael, o Grêmio se manteve na cola dos líderes ao atropelar o Botafogo por 4 a 0, neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante com o apelido de "Cruel" marcou os dois primeiros gols, enquanto que Alisson e André ampliaram.

A vitória coloca o Grêmio de forma provisória na quarta colocação com 40 pontos, deixando para trás o Palmeiras, que entra em campo neste domingo contra a Chapecoense, em Chapecó (SC). Por outro lado, o Botafogo estacionou nos 25 e começa a se aproximar da zona de rebaixamento, em 13.º lugar.

Neste sábado, Renato Gaúcho quebrou uma marca história ao se tornar o treinador que mais comandou o Grêmio em Campeonatos Brasileiros: 133 partidas, deixando para trás Luiz Felipe Scolari, atualmente no Palmeiras, com 132.

Com os melhores jogadores que tem à disposição, Renato Gaúcho colocou o Grêmio para cima do Botafogo e a primeira chance foi criada aos sete minutos. Luan cobrou falta, o goleiro Saulo saiu mal e Cícero cabeceou para fora. Na sequência, o placar foi aberto na Arena Grêmio. Em uma atrapalhada da zaga alvinegra, Luan bateu para o gol aberto e Joel Carli cortou com o braço. O árbitro assinalou pênalti e, mesmo diante do pedido de expulsão dos tricolores, amarelou o zagueiro. De cavadinha, Jael colocou o Grêmio na frente aos 10 minutos.

Em busca do empate, o Botafogo se lançou ao ataque e passou a dar espaço para o contra-ataque do Grêmio. Alisson desceu em velocidade e cruzou para Everton, que dominou mal e perdeu boa oportunidade. Aos 31 minutos, Jael recebeu de Luan dentro da área e finalizou no travessão de Saulo.

E quando parecia que o primeiro tempo terminaria com a vantagem mínima do Grêmio, Jael voltou a marcar. Cícero cruzou, o atacante ganhou a dividida com Joel Carli e bateu na saída do goleiro.

Logo na volta do intervalo, Cícero aproveitou falta cobrada por Luan na barreira e pegou de primeira, exigindo grande defesa de Saulo. Na sequência, Everton arriscou de fora da área e a bola explodiu na trave. O Grêmio pressionava em busca do terceiro gol.

E ele veio aos 15 minutos. Alisson recebeu de Luan na entrada da área e finalizou no cantinho de Saulo. No contra-ataque, Everton foi lançado por Luan, ganhou na velocidade dos zagueiros e chutou forte para defesa do goleiro. O Botafogo não conseguia jogar e era dominado pelos donos da casa.

Aos 28 minutos, Everton recebeu cruzamento de Léo Moura e cabeceou nas mãos de Saulo. No lance seguinte, André tentou fazer o cruzamento e a bola acertou o braço de Joel Carli. O próprio atacante foi para a cobrança e marcou o quarto gol do Grêmio. Mas o time da casa não tirou o pé.

Alisson invadiu a área e bateu na saída do goleiro. A bola só não entrou porque parou na poça de água devido à forte chuva que caía em Porto Alegre. Depois disso, o time gaúcho valorizou a posse de bola e esperou o apito final do árbitro.

O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira contra o Santos, às 19 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, enquanto que o Botafogo recebe o Cruzeiro na quarta, às 19h30, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Os jogos serão válidos pela 23.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 4 x 0 BOTAFOGO

GRÊMIO - Paulo Victor; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Alisson), Ramiro e Cícero (Douglas); Luan, Everton e Jael (André). Técnico: Renato Gaúcho.

BOTAFOGO - Saulo; Marcinho, Yago, Joel Carli e Moisés; Jean, Matheus Fernandes (Marcelo) e Leo Valencia; Erik, Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão) e Brenner (Aguirre). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Jael, aos 10 (pênalti) e aos 44 minutos do primeiro tempo; Alisson, aos 15, e André (pênalti), aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cícero (Grêmio); Joel Carli, Rodrigo Pimpão e Marcelo (Botafogo).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA - R$ 538.966,00.

PÚBLICO - 14.852 pagantes (16.589 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).