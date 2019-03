Em Taubaté, Portuguesa vence a primeira e deixa a lanterna da Série A2 paulista

Em pleno domingo de carnaval e debaixo de muita chuva, que atrasou o início da partida em 30 minutos, a Portuguesa conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual - e respirou na briga contra a zona de rebaixamento. Jogando fora de casa, no estádio Joaquim Morais, em Taubaté (SP), bateu o Taubaté pelo placar de 3 a 0, pela 10.ª rodada. Os gols foram marcados por Anderson Cavalo, no primeiro tempo, Paulinho e João Pedro, na etapa final.

Com os três pontos, a Portuguesa chega aos oito e, além de deixar a lanterna, sai da zona de rebaixamento, estando agora na 14.ª posição. Nas nove primeiras rodadas, o time paulistano havia empatado cinco vezes e derrotado em quatro. Neste domingo estreou o técnico Vica, substituto de Luiz Carlos Martins.

O Taubaté segue estacionado na parte intermediária da tabela de classificação, com 11 pontos, e perdeu a chance de entrar de vez na briga pelo G-8. Esta foi a sua terceira derrota seguida.

A partida começou bastante truncada no meio de campo por conta do gramando encharcado, com chances para os dois lados. Mesmo assim, o primeiro gol do jogo só foi sair aos 26 minutos, quando Anderson Cavalo arriscou de longe e acertou um lindo chute no ângulo, sem chances para o goleiro Robalo. A partir daí, o Taubaté se mandou ao ataque em busca do empate, mas sem sucesso.

Na volta do intervalo, os donos da casa fizeram algumas substituições e colocou o time no ataque. Com mais espaço, a Portuguesa aproveitou para marcar o segundo gol. Aos 27 minutos, Fernandinho cruzou na área e o goleiro do Taubaté afastou de soco. Paulinho pegou o rebote e de primeira mandou para o fundo das redes, marcando um golaço. Nos acréscimos, João Pedro completou o placar.

No próximo domingo, às 16 horas, a Portuguesa recebe o Nacional, no estádio do Canindé, em São Paulo, enquanto que o Taubaté vai sair no sábado diante do Votuporanguense, em Votuporanga (SP).