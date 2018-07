Em terceiro lugar, Felipão exalta evolução tática do Grêmio

Luiz Felipe Scolari atribuiu a vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma e a ascensão do Grêmio no Brasileirão à evolução tática apresentada pelo time nos últimos jogos. Para o treinador, o melhor posicionamento dos jogadores é o responsável pelos sete gols marcados nas últimas duas partidas.

"Estamos preenchendo melhor os espaços de campo. Acho que estamos hoje muito melhores taticamente e os jogadores vêm correspondendo, principalmente nesta parte. E aí flui um pouco mais as possibilidades de gol para todo mundo", avaliou Felipão.

Com performance melhor nesse quesito, o Grêmio fez quatro gols no arquirrival Internacional e três no lanterna Criciúma, no sábado. Felipão acredita que a melhor pontaria também tem contribuído para o aumento dos gols.

"Em alguns momentos não criávamos tanto quanto estamos criando e também o aproveitamento tem sido melhor. Aí vai juntando uma coisa com outra e conseguindo vitórias", comentou o treinador.

Ao fundar o Criciúma, em Santa Catarina, o Grêmio manteve a terceira colocação da tabela, agora com 60 pontos. O time está a três do São Paulo e a sete do líder Cruzeiro, que ainda jogará neste domingo.