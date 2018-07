Em Teresina, Botafogo-SP empata com o River-PI e conquista o título da Série D O Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), é o campeão brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. O time paulista garantiu a conquista ao empatar sem gols com o River-PI, neste sábado, no estádio Albertão, em Teresina, diante de mais de 40 mil torcedores. Como tinha vencido em casa por 3 a 2, levantou o caneco. Além dos finalistas, Ypiranga-RS e Remo-PA também garantiram o acesso para a Série C em 2016.