Em teste final para Copa, Nigéria perde de checos e completa 4 jogos sem vencer

A Nigéria perdeu por 1 a 0 para a República Tcheca nesta quarta-feira, em Rannersdorf, na Áustria, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Tomás Kalas, aos 25 minutos do primeiro tempo - o defensor pegou rebote de Francis Uzoho, após cruzamento na área feito pelo lado direito do ataque e cabeçada defendida pelo goleiro.

Foi o último amistoso disputado pela Nigéria antes do início do Mundial, que começará no próximo dia 14, na Rússia. No último sábado, a seleção nigeriana visitou a Inglaterra e saiu derrotada por 2 a 1, no estádio de Wembley, em Londres.

Os recentes resultados ampliaram para quatro jogos o jejum de vitórias dos nigerianos. Antes dessas duas partidas, a Nigéria havia empatado com a República Democrática do Congo por 1 a 1, em maio, e perdido por 2 a 0 para a Sérvia, em março. O último triunfo da seleção nigeriana foi sobre a Polônia, por 1 a 0, em 23 de março.

A Nigéria vai estrear na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 16, em Kaliningrado. O compromisso seguinte no Grupo D será contra a Islândia, no dia 22, e quatro dias depois a seleção nigeriana vai enfrentar a Argentina no fechamento de sua campanha na primeira fase da competição.