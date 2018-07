Em 'time cascudo' da Ponte, Pottker é o único titular que busca o 1º título

O amante da Ponte Preta viverá em 12 dias a emoção de 117 anos. Se a torcida convive há décadas com o sonho de levantar a primeira taça, o mesmo não se pode dizer dos jogadores que defendem o clube atualmente. Dos 11 titulares do técnico Gilson Kleina, apenas William Pottker nunca foi campeão. É com essa cara de time cascudo que os pontepretanos recebem o Corinthians no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.

Revelado pelo Figueirense, o atacante não teve espaço no time titular e acabou numa sequência de empréstimo: Gandzasar, da Romênia, Ventforet Kofu, do Japão, Red Bull Brasil, Linense e o Braga, de Portugal, antes de chegar à Ponte Preta em 2016.

Foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro, com 14 gols, e tem tudo para ser o melhor marcador do Paulistão, já que está empatado com Gilberto do São Paulo no topo, com nove gols. Mas ainda falta o seu primeiro título, aos 23 anos, e vivendo o melhor momento de sua carreira.

O atacante, entretanto, não é o único. Ele tem a companhia dos jovens do elenco como Reynaldo, no momento titular, e os reservas Yuri, Ramón, Emerson, Ravanelli, Kadu, Ivan, Jeferson e Matheus Jesus. Todos veem a final diante do Corinthians como a oportunidade de acabar com o jejum de troféus.

Por outro lado, Gilson Kleina tem no time titular três jogadores que já foram campeões paulistas: o goleiro Aranha, o zagueiro Yago e o atacante Clayson. O primeiro estava no grupo do Santos, em 2011 e 2012, enquanto o segundo participou da campanha do Corinthians em 2013.

Por fim, o meia-atacante Clayson fez parte do heroico título do Ituano em 2014. Além deles, Lucca, Fábio Ferreira e Fernando Bob já foram campeões brasileiros, por Corinthians (os dois primeiros) e Fluminense, respectivamente.