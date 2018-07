Em 'time ideal', Dorival tem dúvidas só do meio para frente

O técnico Dorival Júnior completa neste sábado, diante do Atlético-MG, às 19h30, no Pacaembu, o 14º jogo no comando da equipe do Palmeiras. Após dois meses (completados nesta sexta-feira) no comando da equipe, o treinador já parece ter bem definido a maior parte dos jogadores de seu "time ideal" do Alviverde.

Pelos treinamentos e escalações dos últimos jogos, Dorival deixa claro que sua dúvida existe apenas entre ter mais um atacante com Henrique na frente, ou reforçar o meio de campo com mais um atleta de criação. Na defesa, ele só deve mudar caso tenha algum problema de lesão ou um de seus titulares entrem em uma fase muito ruim.

O fato de colocar Lúcio no banco de reservas serviu para, além de melhorar o setor defensivo da equipe, mostrar também que o treinador não se importa em deixar estrelas no banco de reservas. Assim, os preferidos do treinador são Fernando, Prass, João Pedro, Nathan, Tobio e Victor Luis.

Entre os volantes, Marcelo Oliveira e Renato aparecem com segurança. O primeiro é titular absoluto enquanto o segundo ainda precisa se firmar, mas tem sido titular. Wesley é outro que, embora não esteja tão bem tecnicamente, conta com a confiança de Dorival e a tendência é ser mantido na equipe. Diante do Atlético-MG ele não joga por estar suspenso.

Ainda no meio, Mazinho ressurgiu nas mãos do treinador e também parece intocável no momento, assim como Valdivia. No ataque Henrique é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, por tanto, tem a vaga de titular assegurada. A dúvida fica para a entrada de mais um atacante, que pode ser Mouche, Diogo ou Cristaldo ou então ele coloca mais um meia ou volante para reforçar o time no meio.

A provável escalação diante do Atlético-MG deixa claro os preferidos do treinador. Sem Wesley, o time vai com Fernando Prass; João Pedro, Tobio, Nathan e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Mazinho e Valdivia; Mouche e Henrique.