Em tom provocativo, jornal argentino deseja 'toda a sorte' para o Brasil

SÃO PAULO - O diário esportivo argentino Olé publicou uma matéria em seu portal em que deseja "toda a sorte" ao Brasil na Copa das Confederações. Mas logo, no primeiro parágrafo, explica o motivo: "quem levou este certame, nunca ganhou o Mundial seguinte".

O texto informa que a competição, atualmente, serve como um evento-teste para a Copa do Mundo, além de recordar que a Argentina foi a primeira campeã - o selecionado do país venceu a competição há 21 anos, quando derrotou a Arábia Saudita na então chamada Copa Rei Fahd.

Apesar de desejar "boa sorte" ao Brasil, o Olé afirma que a favorita para a competição é a Espanha, por ser a atual campeã do mundo e europeia, além de contar com Xavi e Iniesta. Já o Brasil seria um dos favoritos no Grupo A. "(O Brasil) não atravessa um bom momento, mas tem Neymar e busca recuperar a confiança", avalia o texto.

A Copa das Confederações é disputada pelos campeões continentais, pelo atual campeão do mundo e pelo país-sede. Este ano, a Itália, vice-campeã europeia, herdou a vaga do continente em função de a campeã Espanha já ter vaga assegurada. O representante da América do Sul é o Uruguai, que venceu a última Copa América, disputada na Argentina.

Sem vencer uma competição com sua seleção principal desde a Copa América de 1993, a Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, mas ainda não assegurou vaga na Copa de 2014.