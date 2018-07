Em trabalho tático fechado, Gilberto volta a treinar com bola no São Paulo

Recuperado de dores na panturrilha direita, o atacante Gilberto voltou a treinar com bola em trabalho tático no São Paulo. Depois de seis dias afastado para tratar a lesão, ele participou da atividade com o grupo na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda.

A tendência é a de que o jogador fique à disposição do treinador Ricardo Gomes para o clássico contra o Palmeiras, no próximo dia 7 de setembro, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O time volta a treinar na tarde desta quarta-feira, dando sequência à preparação especial para o clássico. Ricardo Gomes espera aproveitar a semana sem jogos para dar padrão tático ao time.

O treinador dirigiu o São Paulo em apenas três jogos nesta sua nova passagem pelo comando do time. E não conquistou nenhuma vitória. Foram dois empates pelo Brasileirão e uma derrota na Copa do Brasil.

A derrota para o Juventude na Copa do Brasil, por 2 a 1, intensificou os protestos da torcida. As organizadas do clube invadiram o CT tricolor no último sábado e agrediram três jogadores. Nesta semana, o São Paulo blindou o elenco e resolveu fechar os treinos à imprensa.