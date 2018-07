Em transação recorde, Southampton se reforça com marroquino do Lille

O Southampton anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia-atacante Sofiane Boufal, que estava no francês Lille, em uma transação recorde na história do clube inglês, que assinou um contrato válido por cinco temporadas com o jogador marroquino de 22 anos.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelos clubes, mas as informações da imprensa britânica são de que o Southampton vai gastar ao menos 17 milhões de libras (aproximadamente R$ 73 milhões) para tirar Boufal da equipe francesa.

Boufal iniciou a sua carreira em outro clube da França, o Angers, e se transferiu para o Nice em janeiro de 2015. O marroquino brilhou com a camisa do clube na temporada 2015/2016, com 12 gols marcados em 34 partidas, sendo importante para levar o time até a final da Copa da Liga Inglesa e também ao quinto lugar no Campeonato Francês.

"Estou muito, muito feliz por assinar com o Southampton e estou realmente animado para jogar no St Mary's Stadium em frente aos torcedores", afirmou o marroquino ao site oficial do seu novo clube.

Com apenas dois pontos somados em três rodadas, o Southampton ocupa o 15º lugar no Campeonato Inglês. O time voltará a jogar em 10 de setembro, fora de casa, diante do Arsenal.