Em tratamento de lesão, Luis Fabiano faz treino leve no São Paulo

SÃO PAULO - Após a folga de segunda-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã desta terça-feira. As novidades do treinamento foram o meia Maicon e o atacante Luis Fabiano, que ainda se recuperam de lesões, mas correram em volta do gramado no início da preparação para o jogo com o Penapolense, domingo, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Luis Fabiano se contundiu no último sábado e ficou fora do jogo contra o Mogi Mirim, disputado no último domingo, na última rodada da fase de classificação do torneio estadual. Agora, porém, com toda a semana para se recuperar de uma lesão coxa esquerda, a expectativa é para que jogue no próximo domingo.

Já Maicon está afastado da equipe desde a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 7, após sofrer uma contusão na coxa esquerda, e a previsão inicial do departamento médico é para que ele só tenha condições de retornar ao time no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro.

Na primeira parte do treino desta terça, os jogadores que enfrentaram o Mogi Mirim, no último final de semana, fizeram atividades no Reffis. Enquanto isso, em um dos campos do CT, os jogadores que atuaram contra o Atlético-MG trabalharam com o preparador físico Alexandre Lopes. O elenco do São Paulo se reapresenta na manhã desta quarta-feira, quando o técnico Ney Franco vai comandar o primeiro treinamento com bola.