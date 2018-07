Em tratamento médico, Martín Silva pode desfalcar o Vasco contra o Avaí Depois de desfalcar o Vasco no clássico contra o Flamengo, no último domingo, em Cuiabá, o goleiro Martín Silva ainda não tem presença certa na partida contra o Avaí, nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma contusão no tornozelo direito durante o período em que serviu ao Uruguai na Copa América e ainda sente dores no local.