Em treinamento desde terça-feira, Adriano posta foto em CT do Atlético-PR

SÃO PAULO - Fora dos gramados desde março de 2012, Adriano parece estar mesmo disposto a recuperar o tempo perdido. Em sua rede social, o jogador de 31 anos, postou foto treinando no CT do Atlético-PR, em Curitiba com a frase "Treino puxado ... Suando a camisa ...". Mesmo que o clube não se pronuncie sobre quanto tempo o jogador vai ficar nas instalações do time, é provável que Adriano fique até três meses para recuperar sua forma física.

Desde que foi dispensado pelo Corinthians, o jogador ficou parado, devido aos seus problemas fora de campo. No início deste ano, Adriano fez testes no Internacional, mas não agradou a comissão técnica da equipe, que a época, era comandada por Dunga. O objetivo do jogador é ficar na equipe para 2014.

Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos, o Atlético-PR pode inclusive disputar a Copa Libertadores do ano que vem, caso consiga derrotar o Vasco no próximo domingo. A partida, marcada para às 17h, vai acontecer no estádio Durival de Britto.