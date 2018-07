Em treino, Tite saca Alan Mineiro do time titular do Corinthians

O técnico Tite comandou neste sábado a primeira atividade tática do Corinthians de olho no Nacional, do Uruguai, adversário desta quarta-feira no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Pelo time testado, o treinador parece ter desistido do meia Alan Mineiro, mas ainda não decidiu quem vai substituí-lo.

Durante o treino, realizado no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo, Tite inicialmente escalou Marquinhos Gabriel e depois colocou Danilo. A atividade contou com apenas oito titulares - sem os dois zagueiros e o goleiro -, que precisaram enfrentar uma formação com nove jogadores - oito na linha e um goleiro -, postados em duas linhas de quatro, formação que deve ser adotada pelos uruguaios no estádio Itaquerão.

O time titular foi formado por Fagner e Uendel nas laterais, Bruno Henrique, Elias, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Lucca no meio de campo. André aparecia um pouco mais à frente. Durante o treino, Danilo foi testado no lugar de Marquinhos Gabriel. Para se classificar, o Corinthians tem de vencer, já que empatou sem gols no Uruguai.