Argel testa Inter com Anderson na armação e sem D'Alessandro

Em treino aberto à torcida, o técnico Argel Fucks encaminhou nesta segunda-feira o time do Internacional para o jogo contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira, com Anderson entre os titulares e sem D''Alessandro.

Recuperado de dores musculares, Anderson formou dupla de criação com Alex no coletivo realizado no gramado do Beira-Rio. D''Alessandro mostrou sinais de recuperação, após sofrer com dores de uma hérnia de disco, mas não participou do coletivo. Fez apenas trabalho físico nesta segunda.

Assim, o treinador indicou que o meia argentino deve ganhar mais um tempo para se recuperar totalmente antes de voltar ao time. Pela formação que esboçou no treino, o Inter deve enfrentar o vice-líder Atlético com Muriel; Léo, Paulão, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Alex e Anderson; Alisson Farias e Lisandro López.

Cerca de 2 mil torcedores assistiram ao treino do Inter das arquibancadas do estádio. Para acompanhar as atividades, a torcida doou alimentos e roupas que seriam distribuídos para os desabrigados da chuva no estado. De acordo com o clube, foram arrecadados ao menos 10 mil itens, que seriam repassados à Defesa Civil.

A chuva, que vem causando estragos no Sul do País nas últimas semanas, já atingiu diretamente o Internacional. O excesso de precipitação causou a cheia do Rio Guaíba, que invadiu a propriedade do clube, localizada na beira do rio. A água invadiu o CT Parque Gigante e alagou os campos de treino nesta segunda-feira. Por essa razão, o treino foi transferido para o Beira-Rio.