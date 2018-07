Em treino aberto, Fla recebe misto de cobrança e apoio

Na véspera de enfrentar o Vasco pelas semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo decidiu abrir o treino deste sábado para os torcedores. Os atletas receberam apoio e alguns também foram cobrados pelos rubro-negros no CT do Ninho do Urubu.

Lucas Mugni foi o primeiro a ouvir. Foi cobrado por melhores atuações. Almir, recém-contratado, também teve o nome lembrado: "Aqui não é Botafogo", gritou um torcedor, ao lembrar que ele também atuou pelo rival alvinegro. Paulinho, que está fora do jogo, teve a atenção chamada por conta das seguidas lesões.

A principal novidade no time que vai a campo neste domingo será a presença do meia Everton, recuperado fisicamente. O Flamengo deve iniciar a partida com Paulo Victor, Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico; Jonas e Márcio Araújo; Everton e Gabriel; Marcelo Cirino e Alecsandro.

Flamengo e Vasco empataram sem gols o primeiro jogo da semifinal. Como fez melhor campanha, o time rubro-negro joga por novo resultado igual. A partida acontece às 16 horas, no Maracanã.

Confira os relacionados do Flamengo para o jogo deste domingo:

Goleiros: Paulo Victor, César e Daniel.

Laterais: Pará, Anderson Pico e Thallyson.

Zagueiros: Wallace, Bressan, Marcelo e Frauches.

Volantes: Jonas, Márcio Araújo e Luiz Antonio.

Meias: Arthur Maia, Lucas Mugni e Matheus Sávio.

Atacantes: Everton, Gabriel, Marcelo Cirino, Alecsandro e Eduardo da Silva.