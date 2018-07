Com gol de Mouche, reservas vencem coletivo no Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira comandou nesta quinta-feira um treinamento coletivo, na Academia de Futebol, e testou a formação do Palmeiras que vai enfrentar o Vasco no domingo, em São Januário. Com Jackson entre os titulares, os reservas acabaram vencendo a atividade por 2 a 1, com gols de Cristaldo e Mouche, enquanto Leandro Pereira fez para os titulares.

Quem também se destacou no treinamento foi o garoto Gabriel Jesus. Os titulares abriram o placar com Leandro Pereira, após passe de Robinho, e os reservas empataram com um gol de Mouche, após passe de Lucas Barrios. A virada saiu após boa jogada do garoto revelado pelo clube. Ele deu um chapéu em Lucas no meio de campo e lançou Cristaldo, que matou no peito e acertou um forte chute, sem chances para Prass.

O time titular foi Prass; Lucas, Victor Ramos, Jackson e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Leandro Pereira. Já os reservas treinaram com Aranha; João Pedro, Amaral, Nathan (Leandro Almeida) e Zé Roberto; Andrei Girotto e Cleiton Xavier; Cristaldo, Gabriel Jesus e Mouche; Lucas Barrios. Na parte final, Victor Ramos foi poupado e em seu lugar entrou Nathan.

Alecsandro e Allione, recuperados de problemas físicos, chegaram a se aquecer com o grupo e depois foram treinar finalizações ao lado de Julen, Fellype Gabriel e os goleiros Fábio, Vinicius Silvestre e Jailson. Os desfalques do treino foram os atacantes Kelvin e Leandro (dores musculares), o lateral-esquerdo João Paulo (lesão no adutor), e o zagueiro Vitor Hugo (fratura na face).