Em treino descontraído na Gávea, Renato não dá pistas de escalação do Grêmio

O Grêmio realizou neste sábado seu primeiro treino no Rio de Janeiro e o último antes do confronto com o Vasco no domingo, às 16 horas, em São Januário, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Com dúvidas na escalação, Vasco faz treino regenerativo antes de enfrentar Grêmio

Sob um sol forte, os jogadores fizeram uma atividade leve e marcada pela descontração no estádio da Gávea, sede do Flamengo, especialmente no rachão entre jogadores e membros da comissão técnica, que encerrou os trabalhos. O técnico Renato Gaúcho, como se esperava, não deu indícios da escalação titular.

São três desfalques: o zagueiro Kannemann, que voltou a treinar, mas ainda não tem condições de jogo, o lateral-esquerdo Bruno Cortez, preservado, e o meio-campista e capitão Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os três ficaram em Porto Alegre.

Apesar do mistério do técnico Renato Gaúcho, a escalação não deverá ter surpresas. Bressan segue como titular ao lado de Pedro Geromel na zaga, Marcelo Oliveira entra na esquerda e Jailson ocupa a vaga de Maicon no meio de campo. Os demais jogadores serão os mesmos que estiveram em campo no triunfo diante do Atlético Mineiro, na última quarta-feira.

Quarto colocado na tabela, com 23 pontos, e sem perder há três rodadas - o time tem duas vitórias e um empate no período - o Grêmio vai em busca de uma sequência de dois triunfos, o que ainda não aconteceu na competição. Para isso, a equipe gaúcha aposta principalmente na força do sistema defensivo, o menos vazado do torneio, com apenas cinco gols sofridos.