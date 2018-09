Em treino fechado, Flu inicia preparação para longa sequência de jogos em casa

Depois de ficar uma semana longe do Rio de Janeiro, devido a dois jogos fora de casa em locais distantes, o Fluminense iniciou na tarde desta quarta-feira, com um treino fechado, a sua preparação para uma sequência de três partidas que fará como mandante. Serão dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro e o duelo de volta com o Deportivo Cuenca, do Equador, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O primeiro destes confrontos será neste sábado, às 16 horas, contra o Grêmio, no Engenhão, pela 27ª rodada da competição nacional. Em seguida, na quinta-feira, no Maracanã, será a vez de reencontrar o time equatoriano pela competição continental, na qual superou o rival por 2 a 0 no duelo de ida do mata-mata, na semana passada, em Quito. Por fim nesta série caseira, o Flu receberá o Paraná no próximo dia 8, ainda em local a ser confirmado pela CBF.

Embalado por uma vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na última segunda-feira, em Chapecó, o time tricolor folgou na última terça e na volta aos trabalhos, nesta quarta, os jogadores que foram titulares no confronto em Santa Catarina realizaram apenas um trabalho de recuperação física. Já os reservas daquele confronto fizeram uma atividade com bola no campo, segundo informou o clube por meio de sua página no Twitter.

O Fluminense ainda fará mais dois treinos de preparação para o jogo contra o Grêmio, nas manhãs de quinta e de sexta, e o técnico Marcelo Oliveira não terá à disposição para este duelo o volante Jadson, que cumprirá suspensão após ter recebido o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense. Pelo mesmo motivo, Airton, reserva da posição, também está fora da partida deste sábado.

Curiosamente, o Fluminense deverá completar uma sequência de cinco partidas no Rio de Janeiro, pois, após encarar Grêmio, Deportivo Cuenca e Paraná em casa, a equipe fará um clássico com o Flamengo, no dia 13 de outubro, no Maracanã - onde o time rubro-negro será mandante -, e no dia 21 pegará o Atlético-MG, no mesmo estádio, pelas duas rodadas seguintes do Brasileirão.