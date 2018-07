Em treino fechado, Palmeiras conta com o retorno de Lucas Taylor

O Palmeiras treinou pela manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, em atividade fechada na preparação para enfrentar a Ponte Preta, sábado, no Allianz Parque. O trabalho tático comandado pelo técnico Eduardo Baptista teve como novidade o retorno do lateral-direito Lucas Taylor, revelado nas categorias de base do clube e que retornou de empréstimo do Red Bull.

O jogador ficará como opção para o restante da temporada em um setor que conta com Jean como titular e Fabiano como o reserva imediato. Lucas Taylor foi reintegrado nesta semana, mas apenas nesta quinta-feira realizou o trabalho junto com o elenco. O lateral fez atividades físicas no gramado.

Já os titulares realizaram um trabalho tático, em que ensaiaram movimentações e diferentes escalações para sábado. A equipe precisa ganhar por no mínimo três gols de vantagem para levar a semifinal do Campeonato Paulista para os pênaltis, pois perdeu em Campinas, na ida, no último domingo por essa diferença.

Nesta sexta à tarde o Palmeiras encerra a preparação, com novo treino fechado na Academia de Futebol. Até agora foram vendidos 33 mil ingressos para a partida.