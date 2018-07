Em treino fechado, Palmeiras poupa Dracena, Moisés e Keno

Três titulares do Palmeiras estavam ausentes do início do treinamento da equipe na tarde desta quarta-feira na Academia de Futebol: o zagueiro Edu Dracena, o meia Moisés e o atacante Keno. Com desgaste excessivo, os três foram preservados e fizeram exercídios regenerativos na academia. A imprensa teve acesso apenas às atividades de aquecimento.

A princípio, eles não preocupam para o clássico de domingo com o Corinthians e devem ser escalados como titulares. O Palmeiras precisa da vitória para diminuir a distância para o líder que hoje é de cinco pontos (59 a 54). Edu Dracena foi substituído no empate com o Cruzeiro por câimbras; Keno também saiu por cansaço e foi substituído por Deyverson, Moisés saiu de campo mancado, mas garantiu que não era grave.

O técnico Alberto Valentim deverá manter a formação do jogo de segunda-feira com poucas alterações. O volante Bruno Henrique, que estava suspenso, deve entrar no lugar de Jean.

Existe a possibilidade de que o zagueiro Mina retorne ao time depois de quase três meses afastado. O zagueiro pediu para ficar fora da partida contra o Cruzeiro para aperfeiçoar a forma física, mas já está recuperado de uma fratura sofrida no quinto metatarso do pé esquerdo sofrida no último jogo da Libertadores. Ele deverá substituir Juninho, que vinha bem, mas falhou nos dois gols do Cruzeiro.

Willian e Guerra, que também participaram do aquecimento, ainda estão em fase de transição física após contusões e têm chances reduzidas de atuarem no clássico.