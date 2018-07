Em treino fechado, Rômulo trabalha com bola pela primeira vez no Flamengo

O técnico Zé Ricardo optou pelo mistério e fechou à imprensa o trabalho realizado nesta quarta-feira no CT Ninho do Urubu, visando o amistoso de sábado, contra o Vila Nova. Mesmo descartado para a partida Goiânia, o volante Rômulo foi a principal novidade da atividade.

A assessoria de imprensa do Flamengo informou que Rômulo trabalhou do lado dos colegas no que foi seu primeiro treino com bola desde que chegou ao clube. Apesar disso, a comissão técnica explicou que ele ainda precisa passar por testes e, por isso, não encarará o Vila Nova no Serra Dourada.

Nesta quarta, a atividade flamenguista começou com uma rápida movimentação de aquecimento no campo 3 do Ninho do Urubu. Na sequência, os jogadores foram para o campo 4, em que realizaram o trabalho com bola. Por fim, um treino regenerativo encerrou o dia no clube rubro-negro.

O Flamengo volta aos treinos na manhã desta quinta-feira. Se seu primeiro amistoso será disputado no sábado, a estreia oficial na temporada acontecerá no próximo dia 28, quando a equipe recebe o Boavista.