Em treino, Guto indica quatro retornos ao time titular do Inter

O técnico Guto Ferreira indicou nesta sexta-feira que deve fazer quatro mudanças no time titular do Internacional para o jogo contra o Criciúma, neste sábado no Sul de Santa Catarina. As alterações devem aos retornos de jogadores que estavam suspensos ou machucados na rodada passada da Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Dourado e Damião são liberados e vão reforçar o Inter contra o Criciúma

As novidades serão os volantes Rodrigo Dourado e Edenílson e os atacantes Eduardo Sasha e Leandro Damião. Nesta sexta, eles treinaram normalmente pela terceira vez seguida na semana, praticamente confirmando suas posições entre os titulares.

Se o quarteto volta, o lateral-direito Cláudio Winck vai desfalcar a equipe, por suspensão. Alemão deve ser o seu substituto. Já o atacante uruguaio Nico López é baixa certa após sofrer um trauma no pé esquerdo no treino desta sexta. Ele nem viajou com o grupo para Criciúma, nesta tarde.

Com estas baixas e os quatro retornos, o Inter deve começar jogando neste sábado escalado com Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, William Pottker, Edenílson, D’Alessandro e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

Favorito ao título, o time gaúcho lidera a tabela da Série B, com 58 pontos, três acima do vice-líder América-MG.