Em treino marcado por volta de Cuéllar, Fla fecha preparação para encarar o Inter

Um dia depois de ser reintegrado ao elenco do Flamengo, o volante Cuéllar voltou a treinar com o grupo rubro-negro no final da tarde desta terça-feira, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, onde a equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus fechou a sua preparação para encarar o Internacional, nesta quarta, às 21h30, no Beira-Rio, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

O jogador colombiano inicialmente havia sido afastado por tempo indeterminado, na última sexta, depois de se recusar a viajar para Fortaleza, onde o time rubro-negro derrotou o Ceará por 3 a 0, no domingo, no Castelão, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Naquela ocasião, o clube condenou a postura do atleta e optou pelo seu afastamento. Porém, na segunda-feira, confirmou a reintegração do mesmo visando o seu aproveitamento nesta partida decisiva contra o Inter na capital gaúcha.

No treinamento desta terça, o comandante português não deu pistas em relação à escalação que deve mandar a campo no Beira-Rio. Caso opte por não começar a partida com Cuéllar entre os titulares, Jesus deve iniciar o jogo com Piris da Motta em um meio-campo que também contaria com Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Para este duelo de volta, o time não poderá contar com o volante Willian Arão, suspenso.

Dúvida na formação rubro-negra, Cuéllar desembarcou em Porto Alegre com um semblante fechado na última segunda-feira, quando não conversou com a imprensa. Por meio de sua assessoria, ele prometeu, naquele mesmo dia, conversar com os jornalistas apenas na quinta-feira, quando deve comentar a sua atual situação no clube, cuja direção tratou o seu comportamento recente como um ato de indisciplina.

O volante colombiano interessa ao Al Hilal, da Arábia Saudita, que fez uma proposta de oito milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) pelo jogador. Deste valor, o Flamengo tem direito a 70%, como detentor desta fatia dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Deportivo Cali, o seu ex-clube, ficaria com o resto.

Ainda sem saber qual será o destino de Cuéllar para a continuidade de sua carreira, o Flamengo tem a seguinte provável escalação para o jogo desta quarta-feira: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Piris da Motta (Cuéllar), Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel e Bruno Henrique.