Em treino no Paraguai, Muricy alerta para as jogadas aéreas do Cerro

ASSUNÇÃO - No gramado do Estádio Pablo Rojas, palco do jogo entre Cerro Porteño e Santos, o desenho de um sol no centro de campo se tornou uma espécie de talismã do clube paraguaio nesta Libertadores. Criada no início do ano, a figura só é visível quando observada das arquibancadas e tem acompanhado o time na trajetória até a semifinal.

"É o sol que tem iluminado o Cerro nesta Libertadores", empolga-se o assessor de comunicação do clube, Miguel Rojas. "Foi uma ideia da diretoria e faz parte dos festejos para o centenário, no ano que vem", explica.

Em seu estádio, que terá lotação máxima (25 mil) para o duelo com o Santos, o Cerro só foi derrotado uma vez, pelo próprio time da Vila, na primeira fase: 2 a 1. Os santista, porém, sabem que terão maiores dificuldades desta vez. "A gente sabe que este jogo vai ser uma guerra, bem diferente da fase de grupos", alerta Edu Dracena.

E, em se tratando de uma 'guerra', o zagueiro santista estranha a convocação do juiz Roldán, da Colômbia."É estranho colocar o Larrionda lá no Pacaembu, um árbitro experiente, e um pouco experiente aqui. Este juiz nunca apitou Copa, por exemplo", diz.

Já Muricy, cauteloso como de costume, disse que o time não vai brigar e pregou calma aos jogadores, principalmente a Neymar."Ele vai ter que ter paciência. Este tipo de jogo, com marcação forte, vai acompanhá-lo até o fim da carreira. E ele é um jogador que não foge do pau", comenta.

O técnico ainda alertou para o perigo das jogadas aéreas do adversário."Não vamos vir aqui e ficar atrás. O Cerro vai vir para cima principalmente nas bolas aéreas, pois tem um time alto e é uma dificuldade que nós temos", diz.