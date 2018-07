Em treino só com reservas, Doriva mantém Vasco indefinido para domingo Doriva manteve a indefinição no time do Vasco, nesta sexta-feira, ao comandar um treino técnico apenas com os reservas da equipe. O treinador deve confirmar a escalação somente na atividade deste sábado, em Florianópolis, na véspera da partida contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli.