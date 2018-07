Em três jogos com Tite, Corinthians volta a ser intransponível

Uma das maiores características da última passagem de Tite pelo Corinthians era a força do seu sistema defensivo, praticamente intransponível para os rivais. A julgar pelo início de trabalho, a marca tem tudo para ser mantida. Nos três jogos oficiais, o time não sofreu gols.

Além de passar sem ser vazado, o que mais impressiona é que o time foi pouco molestado por seus adversários. Contra o Palmeiras, no último domingo, o Corinthians suportou sem maiores problemas o rival fora de casa com um a menos desde a expulsão de Cássio, aos 13 minutos do segundo tempo.

"O maior orgulho que tenho hoje é saber que os atletas entraram e produziram o que normalmente produzem num treinamento, mesmo não tendo o ritmo de uma sequência de jogos. Quando você tem ritmo forte no treinamento, transpõe isso para o jogo", elogiou o treinador.

Apesar do começo promissor, o Corinthians corre o risco de perder algumas peças importantes ao longo do ano. Petros vê seu empresário brigando com a direção por achar que o atleta recebe poucas oportunidades e Gil corre o risco de sair no segundo semestre. Nada, porém, que preocupe o técnico.

"Há um departamento que busca todas as possibilidades de atletas para o Corinthians. Por vezes, essa roda anda independentemente do técnico, ela simplesmente se desenrola. Quero dois jogadores de bom nível em cada função. Só assim a equipe mantém desempenho e briga por títulos", apontou Tite.