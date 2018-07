Em troca com Albiol, Pedro 'se livra' da camisa 2 na seleção da Espanha

O atacante Pedro Rodríguez, jogador do Barcelona que foi uma das grandes novidades na lista de 23 convocados pelo treinador da Espanha, Vicente del Bosque, para a Copa do Mundo da África do Sul, usará a camisa 18, após uma troca com o zagueiro Raúl Albiol, do Real Madrid, que fica com a 2.

Pedro explicou na terça-feira, 25, que ele e Javi Martínez, os "caçulas" do grupo, tiveram que esperar os companheiros escolherem seus números. Como nenhum deles queria, o 2, o sortearam. O jogador do Athletic de Bilbao ganhou, e ficou com a 20, e Pedro teve que se contentar com a 2.

Com bom humor, Pedro disse que aceitou o "presente", mas acabou trocando com Albiol, que vai voltar a usar o número com o qual se sagrou campeão da Eurocopa de 2008, na Áustria e na Suíça.

Com a troca, o jovem atacante usará um número pouco superior ao que usa no clube (17).

Relação atualizada das numerações das camisas dos jogadores da Espanha para a Copa do Mundo:.

1. Iker Casillas.

2. Raúl Albiol.

3. Gérard Piqué.

4. Carlos Marchena.

5. Carles Puyol.

6. Andrés Iniesta.

7. David Villa.

8. Xavi Hernández.

9. Fernando Torres.

10. Cesc Fábregas.

11. Joan Capdevila.

12. Víctor Valdés.

13. Juan Mata.

14. Xabi Alonso.

15. Sergio Ramos.

16. Sergio Busquets.

17. Álvaro Arbeloa.

18. Pedro Rodríguez.

19. Fernando Llorente.

20. Javi Martínez.

21. David Silva.

22. Jesús Navas.

23. Pepe Reina